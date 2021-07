Pasar Lanaken houdt borrelwandeling in juli

Door de gekende problemen kon de borrelwandeling in januari niet plaatsvinden. Het bestuur van Pasar Lanaken heeft nu in juli een 70-tal mensen op de been gekregen om alsnog elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen met de nodige hapjes en drankjes. Domein Pietersheim is een prachtige locatie voor een wandeling. Traiteur Jaco had alles in huis in Hoeve Pietersheim om deze namiddag met een hapje en drankje te vervolledigen.