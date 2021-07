Radiovrienden draaien marathonuitzending Disco Fever

Nu zaterdag, tussen 10 tot 18 uur, zullen dé stevigste discohits uit de boxen knallen. “Tien jaar geleden zijn we met ons drieën op het idee gekomen om eens goed gek te doen”, lachen Giovanni Ferrara, Chris Karasiewicz en Erwin Jacobs die elk op een andere regionale radiozender actief zijn. Al meer dan dertig jaar zijn ze vrienden door dik en dun, verbonden door hun passie: steengoede radio maken met een hoekje af. “Ieder jaar kijken we opnieuw reikhalzend uit om onze luisteraars te entertainen met ons format: stuk voor stuk topplaten die gesmaakt worden door jong en oud, want de disco-invloeden zijn onmetelijk. Het is muziek speciaal gericht op een danspubliek, het infecteert ieders dansgewrichten. Het ideale excuus om eens goed uit de bol te gaan en dat acht uur lang."Je kan de ‘Disco Fever Marathon’ beluisteren én bekijken via lrl.radio, via de app van LRL of via 106 fm.