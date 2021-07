Steven Van Gucht noemt twee PCR-testen na reis uit risicovolle gebieden “een verbetering”

“Als de infectie nog maar net begonnen is, zit die nog niet in de neus”, legde Van Gucht uit. “En de beginnende infectie die je eerst niet detecteerde, kan je oppikken met de tweede test.”

LEES OOK. Overlegcomité: nieuwe maatregelen voor terugkerende reizigers en Covid Safe Ticket

Het Overlegcomité besliste maandag dat wie terugkeert uit een gebied binnen de Europese Unie of de Schengenzone waar gevaarlijke varianten van het coronavirus circuleren, en wie nog niet volledig gevaccineerd is, een PCR-test moeten afleggen op de eerste en de zevende dag, ongeacht de kleurencode van het gebied. Wie een positieve PCR-test aflegt, moet dan tien dagen in quarantaine doorbrengen.

Voorts stelde Van Gucht dat België de coronacrisis momenteel goed aanpakt. “Als je ons land vergelijkt met Nederland en het Verenigd Koninkrijk, dan hebben wij het toch iets bedachtzamer aangepakt. Wij gaan rustiger vooruit en er komen ook geen al te grote aankondigingen”, zei Van Gucht.

Maar de viroloog blijft voorzichtig. “Garanties geven als ‘Vanaf 1 september zal dat zeker kunnen’ zou ik niet durven doen. Ik zou willen afwachten hoe de cijfers evolueren. En ondertussen leren we veel van andere landen. Van het Verenigd Koninkrijk zullen we bijvoorbeeld veel leren: als het daar goed blijkt mee te vallen, zouden we kunnen concluderen dat we wat stappen verder zouden kunnen zetten.”