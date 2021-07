Toerisme Vlaanderen: “Niet meer dan normaal dat reisregels worden aangescherpt”

Toerisme Vlaanderen wijst erop dat mensen tijdens hun verlof vaak niet alleen naar het buitenland gaan, maar nadien ook uitstappen maken in eigen land. Door strenger te controleren bij terugkeer, verkleint het risico dat het coronavirus zich kan verspreiden. En dat “is ook voor de veiligheid van onze Vlaamse toeristische ondernemers en bij uitbreiding hun gasten van zeer groot belang”, aldus De Wilde.

“Onze toeristische ondernemers doen er alles aan om hun gasten in alle veiligheid te ontvangen, maar ook van de gasten zelf mag de nodige zin voor verantwoordelijkheid gevraagd worden”, gaat de CEO van Toerisme Vlaanderen voort. “Een vakantie moet in de eerste plaats een moment van ontmoeting en ontzorging zijn, en dat moet in alle veiligheid kunnen gebeuren. We hopen dat het buitenlandse toerisme snel weer op gang komt, en we hebben dan ook alle belang bij de reputatie van een stabiel en betrouwbaar vakantieland.”