Team Belgium houdt dinsdag minuut stilte in olympisch dorp in Tokio

Team Belgium, dat vanaf vrijdag deelneemt aan de Olympische Spelen van Tokio, heeft besloten om dinsdag een minuut stilte te houden voor de slachtoffers van de zware overstromingen die grote delen van ons land hebben getroffen.

De minuut stilte wordt om 9u plaatselijke tijd gehouden als “eerbetoon aan de slachtoffers van de overstromingen” en vindt plaats aan de “Place of Mourning” in het olympisch dorp in Tokio.

Alle Belgen die in het dorp aanwezig zijn, werden uitgenodigd.