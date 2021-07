Overlegcomité: nieuwe maatregelen voor terugkerende reizigers en Covid Safe Ticket

“Stap voor stap versoepelen.” Dat was de boodschap van premier Alexander De Croo (Open Vld) na het Overlegcomité maandag. “We hebben landen genoeg gezien die te snel versoepelen en dan een stap terug moeten zetten.” Veel nieuwigheden had het Overlegcomité niet te melden. Een overzicht.

Evenementen

Vanaf 13 augustus kunnen buitenevenementen vanaf 1.500 aanwezigen doorgaan zonder coronamaatregelen, zoals mondmaskers of social distancing. Maar wel op voorwaarde dat ze het Covid Safe Ticket gebruiken. Dezelfde regels gelden voor binnenevenementen vanaf 1 september.

Het Covid Safe Ticket wordt voorbehouden voor mensen die volledig ingeënt zijn (en dat al minstens 14 dagen), een bewijs van herstel van een covid-infectie kunnen voorleggen of een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 48 uur.

Eerder werd al beslist dat vanaf 30 juli events kunnen doorgaan met 3.000 aanwezigen binnen en 5.000 buiten. Maar dan moeten de geldende coronamaatregelen nog wel gehandhaafd worden.

Reizen

Daarnaast besliste het Overlegcomité ook dat voor de landen binnen de Europese Unie waar een gevaarlijke variant sterk rondgaat, de reisregels worden aangescherpt. De reisregels in se worden niet aangescherpt, maar Europese landen kunnen nu ook toegevoegd worden aan de lijst met Variants Of Concern-landen. Niet-gevaccineerde reizigers die terugkeren uit zo’n regio’s zullen op dag 1 getest worden en een extra test op dag 7 na terugkeer moeten ondergaan, ongeacht de kleur van de zone. Je moet in quarantaine tot je het resultaat hebt van de eerste test, maar als die negatief is, moet je niet in quarantaine wachten op de uitslag van de tweede test.

Momenteel bevindt evenwel geen enkel land binnen Schengen zich in de situatie waar de circulatie van varianten zo hoog ligt dat die maatregel nodig is, aldus De Croo.

De premier meldde ook dat de controles op terugkerende reizigers nog verder verstrengd worden. Daarnaast worden de controles opgedreven in de luchthavens en in treinstations. Dat voor zowel het invullen van het PLF-formulier als ook voor het coronacertificaat. Ook de testverplichting zal nauwgezetter opgevolgd worden.

Jeugdkampen

Het Overlegcomité beveelt jeugdbewegingen ook aan om voor vertrek op kamp begeleiders en jongeren te testen, om zo te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.

Midden augustus zou er een nieuw Overlegcomité volgen.