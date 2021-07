Het heeft even geduurd, maar nu is het zover: Albert Sambi Lokonga werd maandagnamiddag officieel aangekondigd als nieuwe speler van Arsenal. De middenvelder verlaat Anderlecht, dat zo’n 17,5 miljoen euro vangt voor zijn aanvoerder, en zette zijn krabbel onder een contract tot 2026. Eens zijn quarantaine achter de rug is, zal hij een dezer dagen aansluiten bij zijn nieuwe ploegmaats.