Hartverscheurende toestanden in Waalse dierenasielen. Sommigen zijn drie dagen aan een stuk dieren gaan redden in overstroomde huizen. Anderen moeten constant baasjes troosten die hun huisdier in het asiel moeten achterlaten omdat het niet mee mag naar de tijdelijke opvang. De meeste asielen vangen momenteel trouwens de dieren uit overstromingsgebieden gratis op.