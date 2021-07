Campagne op snelheid en dus kunnen eerste vaccinatiecentra in Wallonië weldra sluiten

Door de snelheid van de vaccinatiecampagne, kunnen in Wallonkort de nië binneeerste vaccinatiecentra de deuren sluiten. Dat laat Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale maandag weten in een persbericht. Van de 41 centra zouden er rond 15 augustus 10 de deuren kunnen sluiten. De meerderheid van de overblijvende centra zou dan eind augustus kunnen sluiten.

Concreet dienen verschillende centra deze week hun laatste eerste dosissen toe. Dat is onder meer het geval in de centra van Andenne, Lierneux, Thuin en Hastière. Zij zullen de komende tijd vooral nog tweede dosissen toedienen alsook het Johnson & Johnson-vaccin, waarvan er maar één prik nodig is. Ook in enkele andere centra is men bijna rond met het toedienen van de eerste prikken.

Minister Morreale roept de mensen nogmaals op om zich te laten vaccineren. Zij vraagt om rekening te houden met de opkomst van “agressievere en meer besmettelijke varianten”, maar ook met de “serene terugkeer naar school na de zomervakantie”. Daarom moedigt zij iedereen die zich nog niet heeft laten vaccineren op om dat alsnog te doen voor de stelselmatige sluiting van de vaccinatiecentra vanaf midden-augustus.