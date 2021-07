Deze meme uit Cannes duikt overal op: de leukste versies op een rij

Voor de filmpremère van The French dispatch in Cannes poseerden de regisseur en enkele hoofdrolspelers netjes naast elkaar tijdens het persmoment. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar door hun sprekende outfits leidt de foto intussen een eigen leven op het internet ...

Als er in Cannes nieuwe films worden voorgesteld, komen regisseurs en sterren traditiegetrouw samen voor de aanwezige pers tijdens een photo call. Voor de screening van The French dispatch, die nadien werd beloond met een staande ovatie van negen minuten, was dat niet anders. Klinkende namen waaronder Owen Wilson, Benicio del Toro, Timothée Chalamet, Tilda Swinton en Bill Murray waren present in de zuid-Franse badstad.

© ISOPIX

Het zijn die laatste drie en de regisseur zelf die voor een van de meest besproken persfoto’s van het evenement zorgen. Meer nog: een van de beelden, gemaakt tijdens de shoot, is het online helemaal aan het maken als meme. De kracht van het beeld zit in de kledingkeuzes van de sterren, en dan vooral het feit dat de looks bepaalde types belichamen die iedereen kent. Van links naar rechts: Timothée Chalamet belichaamt de jonge hipster, regisseur Wes Anderson vertegenwoordigt de stijl van een intellectuele dandy, Tilda Swinton ziet er eruit alsof ze uit de toekomst komt en Bill Murray heeft veel weg van een gepensioneerde levensgenieter.

Intussen verzinnen creatieve zielen allerlei grappige bijschriften bij het kiekje. Bijvoorbeeld: volgens ene Jessica Shortall is de look van Chalamet ideaal voor TikTok, die van Anderson voor LinkedIn, terwijl je met een Swinton-look aardig scoort op Instagram. Murray’s vrijetijdsoutfit hoort dan weer thuis op een Twitterprofiel. We verzamelden de grappigste invullingen hieronder:

