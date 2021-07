Hasselt

In Hasselt is zondagavond de 83-jarige Paul Jansen om het leven gekomen na een aanrijding met een trein. Wellicht raakten hij en zijn vrouw in paniek toen de bel rinkelde voor een aankomende trein. Bij Infrabel benadrukken ze dat er tijd genoeg is om aan de overkant te raken, eens de bel rinkelt.