Nooit te oud voor een plonsbadje: wij shopten de leukste minizwembadjes voor op terras of balkon

Wat hebben je peuter, je hond en je voeten gemeen op een zwoele zomerdag? Juist ja: nood aan verfrissing. Die vind je zodra een van deze schattige plonsbadjes, die probleemloos in de tuin, maar ook op je terras of balkon kunnen, gevuld zijn met water.

Viva pastel

Een sereen badje, dat in elk hedendaags exterieur past dankzij de combinatie van pasteltinten. Liewood, 40 euro

www.thebabyscorner.be

Net een taartje

Het plonsbad ziet eruit om op te eten, maar je kunt er vooral lekker je voeten in weken. Konges Sløjd, 32,40 euro.

www.degeleflamingo.com

Pittige print

Een beetje pit in de tuin of op het balkon is meteen gefixt met dit luipaardmodel, waar Carmen uit F.C. De kampioenen jaloers op zou zijn. Swim Essentials, 14,95 euro

www.bol.com

Glitterpracht

Als het straks gaat regenen, dan blijven de zomerdagen dankzij dit badje toch nog sprankelend. Intex, 9,95 euro.

www.internet-toys.com

Plonsmonster

Stoer en een beetje schaduw gegarandeerd in de mond van dit vriendelijk watermonster. Sunnylife, 55 euro.

hetlandvanooit.be

De klassieker

Altijd mooi en garantie op succes: uitpakken met een flamingo. Fun, 10 euro.

www.fun.be

Plantmania

Staat je stukje tuin of terras vol met exotische bloemen en planten? Integreer dit bad ertussen en je oase van rust is compleet. Swim Essentials, 19,95 euro.

www.dreamland.be

Regenboogeenhoorn

Een eenhoorn met regenboogmanen, een Instagramwaardige combinatie. Merkloos, 26,09 euro.

www.bol.com