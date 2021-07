SCHATTIG: Bever voelt zich helemaal thuis in ondergelopen stationstraat in Oud-Heverlee . — © ROBtv

Oud-Heverlee

Een inwoner uit Oud-Heverlee kon zijn ogen niet geloven toen hij een verdwaalde bever zag drijven in een plas in de ondergelopen stationstraat in Oud-Heverlee.