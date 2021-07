De kans is reëel dat Sebastien Dewaest (30) de overstap maakt naar OH Leuven. De centrale verdediger behoort niet meer tot de A-kern van KRC Genk, hij speelde vorig seizoen een half jaar op uitleenbasis bij de Franse tweedeklasser Toulouse. Ook voor spits Stephen Odey en linksachter Neto Borges, die door de pandemie niet van Brazilië in België geraakte, wordt een oplossing gezocht.