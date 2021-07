Zowel Anderlecht als AA Gent loten haalbare kaarten in derde voorronde van de Conference League

Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Conference League op tegen Universitatae Craiova uit Roemenië of KFC Laçi uit Albanië. Als AA Gent het tweeluik tegen het Noorse Valerenga tot een goed einde brengt, komt het in de derde voorronde tegen het Letse RFS of het Hongaarse Puskas Akademia. Anderlecht en AA Gent waren reekshoofd bij de loting en lootten beiden haalbare tegenstanders. Enig minpuntje: ze hebben beiden wel een verre reis voor de boeg. De derde voorronde gaat door op 5 en 12 augustus.