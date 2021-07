Daar is hij dan: Memphis Depay strijkt na vakantie neer in Barcelona

Memphis Depay (27) is na zijn vakantie gearriveerd bij zijn nieuwe club FC Barcelona. De Nederlander kwam transfervrij over van Olympique Lyon en tekende een contract tot medio 2023 bij de Catalanen.

Barcelona-trainer Ronald Koeman trok vorige zomer al stevig aan de mouw van zijn landgenoot, maar die bleef het voorbije seizoen toch nog bij Lyon. Een jaar later heeft hij Memphis Depay dan toch beet, hij moet de aanval van de Catalanen versterken.

Op Lionel Messi is het nog (even) wachten. Hij tekende nog altijd geen nieuw contract en is op dit moment een vrije speler, maar daar zou na zijn vakantie verandering in komen.

