Jeugdbewegingen verhuizen kamp van Ardennen naar Riemst

Riemst

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle doet samen met de Boerenbond een oproep naar landbouwers om hun terreinen ter beschikking te stellen van jeugdverenigingen. Normaal gezien zouden die op kamp gaan in de Ardennen, maar door het noodweer vielen de jeugdkampen letterlijk in het water. Om de jongeren toch nog een aangename zomer te bezorgen, kunnen de verenigingen hun tenten opslaan bij enkele Vlaamse boeren. In Riemst ontvangt geitenhouder José Noelmans de jongeren met open armen.