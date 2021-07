“Veel te gevaarlijk om nu al puin te ruimen aan de Maas”

Lanaken

Nu het water van de Maas flink gezakt is, kan het puin ruimen beginnen. “Maar,” zo waarschuwt burgemeester Marino Keulen, “daar is het veel te vroeg voor. Het is te gevaarlijk om het afval nu al op te ruimen.” Er is een nooit geziene hoeveelheid afval achtergebleven. Er zit gevaarlijk afval bij en de oevers liggen er glibberig bij. Iedereen krijgt de raad om er weg te blijven. Pas over veertien dagen komt er een grote opruimactie.