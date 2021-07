Gevaar voor overstromingen nog niet geweken in Herk-de-Stad. — © TV Limburg

Herk-de-Stad

“Haal je zandzakken zeker nog niet weg.” Dat is het advies van Bert Moyaers, de burgemeester van Herk-de-Stad. Zowel de breuk in de dijk van de Demer als de kunstmatige bres die geslagen werd in de dijk van de Gete zijn intussen gedicht. Maar doordat het water maar langzaam zakt en de dijken helemaal verzadigd zijn, blijft het opletten voor nieuwe natuurlijke bressen en overstromingen. Dat bleek ook deze voormiddag aan de Gete op de grens tussen Halen en Herk-de-Stad.