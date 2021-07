Nog discussie over termijn PCR-tests voor Pukkelpop en andere grote evenementen

Er rijzen vragen bij de duur van de geldigheid van de PCR-tests, bijvoorbeeld om vrije toegang te krijgen tot grote evenementen. Vandaag ligt die termijn op 72 uur, maar mogelijk is dat te lang. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maandag verklaard in de Kamer.

Zoals bekend zijn er drie manieren om zonder problemen terug te keren uit het buitenland of om toegang te krijgen tot bepaalde grote evenementen vanaf 13 augustus. Ofwel ben je volledig gevaccineerd, ofwel heb je voldoende antilichamen door een eerdere besmetting met het coronavirus, ofwel kan je een negatieve PCR-test voorleggen van de voorbije 72 uur.

De Kamer keurt maandag eerst in commissie en nadien in plenaire een wetsontwerp goed dat een wettelijke basis biedt voor het zogenaamde covid safe ticket voor die grote evenementen. Denk daarbij aan Pukkelpop of de Grote Prijs Formule 1 in Francorchamps. Het wetsontwerp dat maandag op tafel ligt, voert een samenwerkingsakkoord uit dat de federale regering en de deelentiteiten daarover afsloten.

Nederland

Minister Vandenbroucke liet zich in zijn inleidende uiteenzetting ontvallen dat die termijn van 72 uur mogelijk nog ter discussie staat, en dat dus een termijn van 48 uur nog tot de mogelijkheden behoort. De ervaring in Nederland leert immers dat drie dagen misschien een beetje te lang is, aldus de minister.

Die termijn valt echter niet onder dit samenwerkingsakkoord. Daarover moet nog een uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheden worden gesloten.