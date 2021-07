In de week van 5 juli hebben 2.240 van de 32.000 reizigers die terugkeerden uit Spanje positief getest op het coronavirus, wat neerkomt op zeven procent. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs moeten we een reisverbod voor Spanje invoeren. Maar is er een kans dat dat er komt? En is de situatie dan zo ernstig in Spanje?