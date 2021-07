Marc Brys wint Trofee Raymond Goethals, ook Charles De Ketelaere valt in de prijzen

Marc Brys is maandag uitgeroepen tot winnaar van de Trofee Raymond Goethals, de prijs voor beste Belgische voetbaltrainer, van het jaar 2020. De 59-jarige Antwerpenaar, de trainer van OH Leuven, is de opvolger van Club Brugge-coach Philippe Clement, die de de prijs in 2018 en 2019 won. Ook Charles De Ketelaere mocht een prijs in ontvangst nemen. Hij is de beste nieuwkomer in de Jupiler Pro League.