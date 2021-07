Maaseik

De watersnood in Limburg heeft heel wat emotionele en materiële schade veroorzaakt, maar er zijn geen Limburgers omgekomen of zwaar gewond geraakt. In Wallonië kost de wateroverlast het leven aan 20 mensen. De federale regering kondigt dinsdag een dag van nationale rouw aan. De nationale feestdag woensdag zal gevierd worden in mineur. Dat zegt federaal minister Meryame Kitir in Maaseik bij Dario D’Arpino.