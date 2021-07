Hasselt

De 83-jarige Paul Jansen is zondag rond 22.30 uur overleden na een aanrijding met de trein in de Spalbeekstraat in Hasselt. Samen met zijn vrouw Magdalena Ruttens (82) stak hij na een avondwandeling de spoorweg over op amper 100 meter van zijn deur. “Papa heeft een heldendaad verricht door mama nog weg te duwen”, zegt hun zoon Erik.