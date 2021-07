In de taartdoos verrast bakkersvrouw Maartje de klanten met een hartverwarmende boodschap voor het weekend. — © rr

Oudsbergen

Bakkersvrouw Maartje van bakkerij Gielen in Meeuwen vrolijkt klanten op met een eigenhandig geschreven tekstje in de taartdoos. “Een klant kreeg tranen in haar ogen toen ze mij kwam bedanken”, vertelt de bakkersvrouw.