Update coronakaart: delen van Frankrijk worden oranje, Spanje en Portugal volledig rood

Voor Belgen zijn vooral de wijzigingen in vakantielanden Spanje en Portugal van belang. De Spaanse regio’s Galicië, Castilla-La Mancha, en Melilla wijzigen van oranje naar rood, en dat is ook het geval voor de Portugese Azoren, Malta en Andorra. En in Frankrijk worden de regio’s Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées en Provence-Alpes-Côte d’Azur voor het eerst sinds lang weer oranje. Hetzelfde geldt voor de Adriatische kust in Kroatië.

Op de nieuwe kaart van de FOD Buitenlandse Zaken kleuren ook Denemarken en Griekenland nu ongeveer helemaal oranje, sommige regio’s – zoals Attica met hoofdstad Athene en populaire reisbestemming Kreta – zelfs rood.

De FOD Buitenlandse Zaken implementeert wekelijks op zondag nieuwe reisadviezen, op basis van adviezen van het European Centre for Disease Prevention and Control. De nieuwe adviezen zijn telkens geldig vanaf maandag (voor oranje zones) en vanaf woensdag (voor rode zones).