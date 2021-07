ZOMERHACK. Zo verwijder je zonnecrèmevlekken uit kleding

Een barbecue in de tuin, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven gemakkelijker te maken. Deze week gaan we vlekken van zonnecrème te lijf.

Wat is het probleem? Onze innerlijke dermatoloog zegt dat we regelmatig zonnecrème moeten smeren als we ook maar even in contact komen met de zon. Maar al dat gesmeer leidt ook al eens tot hardnekkige vlekken.

De oplossing? “Smeer de vlek in met natuurzeep – groene zeep – en wat warm water”, zegt Liesbeth Verboven, schoonmaakexperte bij Het Poetsbureau en auteur van De grote schoonmaakbijbel. “Laat enkele uren intrekken en wrijf daarna voorzichtig over de vlek. Steek nadien gewoon in de wasmachine, al valt het niet uit te sluiten dat je het kledingstuk meerdere keren zal moeten wassen vooraleer de vlek volledig verdwenen is.”

Nog een mogelijkheid: het glansspoelmiddel van je vaatwasser. “Spuit wat glansspoelmiddel op de vlek en laat het een aantal uurtjes intrekken. Daarna was je het kledingstuk in de wasmachine.”