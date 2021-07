De hele wereld mag zoon Georges zien na zege Wout van Aert op Champs-Elysées: “Dit is iets voor altijd”

Opvallend beeld zondag tijdens de podiumceremonie van de Tour de France op de Champs-Elysées. Dat een renner zijn kind mee op het podium neemt, is iets wat we vaker zien. Maar dat Wout van Aert zoon Georges mee het podium op nam was wél verrassend. In een interview had hij onlangs nog gezegd dat ze hem wilden afschermen. “Maar dit is iets voor altijd. Ik heb toestemming gevraagd aan mijn vrouw (lacht).”

LEES OOK. Hoe Wout van Aert de verwachtingen nog groter maakte: “De Tour winnen? Eerst de Vlaamse klassiekers”

Het was hét beeld van de laatste Tour-dag. Wout van Aert die zijn bloemen in ontvangst nam met zoon Georges op de arm. De jongen is zes maanden oud en beseft nauwelijks wat er gebeurt, maar zit er rustig en ontspannen bij in de armen van zijn papa. Dat hij daar op het grootst mogelijke wielerpodium staat, zal hij later pas beseffen. En net die gedachte noopte Wout van Aert om kleine Georges mee op het podium te nemen.

Nochtans had Van Aert zich voorgenomen Georges af te schermen. “Ja, dat is waar”, zegt Van Aert. “We proberen de dingen privé te houden, maar dat is niet meer zo makkelijk. Hij beweegt heel snel nu. Ik dacht er deze ochtend (zondag, red.) aan: een foto met Georges op het podium, dat is iets voor altijd. Ik heb dan toestemming gevraagd aan mijn vrouw. De hele wereld heeft hem nu gezien en we zijn ook heel trots op hem.”

Eigenlijk waren Van Aert en zijn vrouw Sarah van plan om Georges nog wat langer verborgen te houden voor de buitenwereld. Bij foto’s op Instagram wordt Georges steeds onherkenbaar gemaakt. “Het is niet dat Georges niet mag gezien worden. Integendeel, hij is een prachtige en opgewekte baby, maar foto’s op internet en in de media willen we niet. Zelfs naar vrienden sturen we geen foto’s van Georges, want je weet nooit dat die ergens terechtkomen waar het niet moet. Ik zou het erg vinden dat de media die foto’s wel hebben en mijn grootmoeder niet”, zei Sarah De Bie, de vrouw van Van Aert in juni daarover in een interview met onze krant.

Al besefte ze toen ook al dat het niet langer houdbaar is. De Bie: “Vanaf het moment dat Georges kan stappen en op de koers zal rondlopen, kunnen we hem niet meer afschermen. Je kan moeilijk een zak over zijn hoofd trekken. Maar zolang we hem weg van de aandacht kunnen houden, gaan we daar alles aan doen.” (gegy, bvc)