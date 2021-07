Remco Evenepoel en bondscoach Vanthourenhout verkennen het parcours in Tokio: “Net wel of net niet voor Van Aert”

Remco Evenepoel en bondscoach Sven Vanthourenhout hebben het intussen met eigen ogen gezien. Terwijl Van Aert nog volop in Frankrijk in de weer was, gingen zij afgelopen weekend het parcours van de Olympische wegrit in Tokio verkennen. Wat ze zagen, verwonderde hen niet. “Het wordt een slopend parcours met amper vlakke meters.” Iets voor man-in-vorm van Aert? “Het zal van het wedstrijdverloop afhangen of hij net wel of net niet met de allerbesten over de steile Mikuni Pass geraakt”, aarzelt Vanthourenhout.