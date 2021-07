De overheden hebben de overstromingen in Wallonië helemaal verkeerd aangepakt, vindt expert natuurrampen Pierre Ozer. “Afgelopen maandag werden ze voor het eerst gealarmeerd. Het is dus onbegrijpelijk dat ze pas twee dagen later in actie zijn geschoten.” Ook in Vlaanderen circuleerden maandag al waarschuwingen, maar we kregen gelukkig iets meer tijd om ons voor te bereiden.