Ook bewoners van Ter Engelen wijken voor het wassende water

Marita Van Baelen, 64 jaar en bewoonster van een huis van Covida-Ter Engelen in Maaseik, moest verleden vrijdag samen met opvoeder Dennis en drie medebewoners dringend de woning verlaten omdat de Maas dreigde te overstromen.

Paniek ten huize De Eyck vorige vrijdag rond het middaguur. De directie van Ter Engelen gaf de opdracht aan opvoeder Dennis om samen met de bewoners Marita, Tonny, Inias en Eddy zo snel mogelijk de woonst te verlaten. Gepakt en gezakt werd met de auto naar het ontmoetingshuis in Voorshoven gereden. Daar werd een paar uur afgewacht en wat gedronken. Rond vijf uur kregen ze de opdracht om naar Covida Siemkensheuvel te verhuizen om daar te overnachten. Onderweg werd nog snel een frietje gestoken bij de Frietatleet. Intussen verwittigde een bezorgde Dennis natuurlijk de familie. Zo werd ook Marita rond half negen ’s avonds opgepikt en kon ze bij familie overnachten. In vergelijking met alle waterellende elders was dit niet zo erg, maar toch een hele belevenis voor het vijftal.