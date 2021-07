Haspengouwse fruitdichter Geert Vanspauwen wordt maarschalk bij de Commanderie

Ondertussen stond fruitdichter Geert Vanspauwen nog steeds in de wachtkamer om als volwaardig lid van het Praesidium van de Commanderie opgenomen te worden. Dat gebeurde dan maar tijdens de eerste vergadering van het bestuur van de Keizerlijke Commanderie sedert één jaar.Geert Vanspauwen werd aangesteld als fruitdichter in maart 2018. Hij is geboren op 3 juli 1966 in Genk. Bijna 30 jaar van zijn leven heeft hij in Beverst (Bilzen) doorgebracht. Sinds 2002 woont hij in Brustem, samen met zijn echtgenote Elke Wemans en zijn twee dochters Febe en Fran. Sinds oktober 1997 is hij leraar Nederlands in het viio Borgloon.DuizendpootGeert is een duizendpoot, want naast Nederlands doceren in Borgloon schrijft hij ook gedichten over het fruit en Haspengouw. Elke feestelijkheid wordt opgeluisterd met een streepje poëzie, fruit en cultuur. Maar Geert is ook een gevierd auteur. Op 6 juli publiceerde hij zijn 61ste jeugdverhaal, ‘Mein Sprechhund im Schwarzwald’, de 14de keer dat hij samengewerkte met zijn co-auteur Jana Schroeven. De lijst is te lang om weer te geven, maar op https://www.shopmybooks.com/BE/nl/books?q=BE/nl/books&query=geert+vanspauwen&page=5 vind je alle werken.Geert Vanspauwen werd tot maarschalk geslagen door de Grootmaarschalk van de Keizerlijke Commanderie, Jos Lacroix, in het bijzijn van zijn collega-maarschalken volgens de traditionele ceremonie om daarna ook over te gaan tot de orde van de dag: een programmatie maken voor het komende werkjaar. Het eerste evenement zal de fototentoonstelling zijn van de werken die ingezonden werden in 2020 voor de jaarlijkse fotowedstrijd “Fruitige Beelden” van de Commanderie. Deze zal doorgaan van 4 september tot 26 september in cultuurcafé De Fwajee in Sint-Truiden. Je kan trouwens nog steeds tot 31 december foto’s inzenden voor de wedstrijd van 2021 met expo in 2022. Het reglement vind je op www.keizerlijke-commanderie.be