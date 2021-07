Oud-leden van Scouts en KSA op kamp aan Koersel Kapelleke

Zij hadden de voorbije dagen heel erg genoten van de bossen en duinen in Beringen, van sportoase, van de bosbessen en de mooie natuur. Het regenweer was een uitdaging maar zeker geen spelbreker: geen last van hooikoorts, minder muggen en veel gezellige momenten in de circustent van Grygeaux. "De kinderen amuseerde zich rot in de plassen en de modder. Nadien kregen ze een warm bad in hun zelfgemaakte badkamer. We kijken uit naar nog een zonnige week in deze heerlijke omgeving", vertelt Marie Dries.