Sint-Maria Chiro Turnhout op kamp aan Koersels Kapelleke

Ze hebben geen last gehad van overstromingen, al hadden ze hun voorzorgen genomen en greppels rond hun tenten gegraven. Vanaf vrijdag is het prachtig weer geworden en genieten ze met volle teugen van de mooie bossen en heide. "Vier driesterrenkoks zorgen elke dag voor het lekkere eten. Gevolg is dat iedereen een paar kilo’s is bijgekomen en enkele centimeters gegroeid", vertelt Jeff Stappers van de leiding. Na enkele rondvragingen waren alle leden het erover eens dat het één van de mooiere kampen van hun Chiro was.