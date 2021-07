Koetstochten aan Koersels Kapelleke

Ze pendelen tussen de uitkijktoren en Blueberry Fields met verschillende tussenstops. Een andere route is ook mogelijk en reserveren is niet nodig. Bij te warm weer of regenweer wordt niet uitgereden. Schepen van Toerisme Werner Janssen en schepen van Recreatie Jessie de Weyer kwamen alvast een kijkje nemen. "Het is een mooie aanvulling rond het recreatiedomein Koersels Kapelleke waar iedereen deze zomer zijn hartje weer kan ophalen in de speeltuin, popup-bar en op de toeristische fiets- en wandelpaden. Probeer ook de kraanvogels in de omgeving maar te spotten", zo besluiten de schepenen.