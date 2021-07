In De Lettertuin konden kinderen spelenderwijs leren tijdens een taal- en techniekkamp.

Dat kinderen geboeid zijn door taal en techniek behoeft geen uitleg. De kinderen van nu zijn meer dan ooit bezig met talen en ook techniek ontgaat hen niet. Hoe werkt die zaklamp? Die windmolens, wat doen die? Language Valley, reeds jaren inrichter van taalkampen, organiseerden dan ook een taal- en techniekkamp in De Lettertuin. De kinderen leerden een drone besturen via de computer, een zaklamp maken robots programmeren enzomeer. Meester Lennert van de techniek- en wetenschapsacademie wist de kinderen telkens te boeien. Ze onderzochten, ontdekten en probeerden vooral zelf heel veel uit. Zo leer je immers het meeste. Ook juf Carine gaf de les Frans op een speelse manier. Spelen en leren, hand in hand! De speelmomenten buiten waren op deze locatie ook een echte topper.