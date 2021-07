Na een jaar van onophoudelijke coronaperikelen die het organiseren van activiteiten verhinderden, mocht Neos Tessenderlo zich eindelijk weer verheugen in een feestelijke bijeenkomst.

Maar liefst 51 leden namen deel aan de steakdag in 't Loo in Tessenderlo. De sfeer was opperbest met niets dan lachende gezichten en een uiterst tevreden publiek dat de hernieuwde bijeenkomst enorm wist te appreciëren.