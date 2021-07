Sieg De Doncker en Maureen Vanherberghen verwelkomen dochtertje

Showbizkoppel Sieg De Doncker en Maureen Vanherberghen zijn papa en mama geworden. Dat kondigen de twee aan op Instagram.

Nelle De Doncker. Zo heet het dochtertje van Sieg en Maureen. Dat maken de twee bekend via een foto op Instagram. Begin dit jaar maakten ze bekend dat ze hun eerste kindje verwachtten. Maar het geslacht hielden ze nog even geheim. Het is dus een meisje geworden.

Het koppel heeft elkaar bijna negen jaar geleden leren kennen op de set van de Ketnet-reeks Helden. Toch heeft het nog een poos geduurd voor ze een koppel werden, want beiden hadden op dat moment nog een relatie. In oktober 2019 kwamen ze op sociale media na heel wat speculatie naar buiten als koppel. Het leverde hen meteen de award voor Koppel van het jaar op het Gala van de Gouden K’s van Ketnet vorig jaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)