Tadej Pogacar is zonder kleerscheuren de finishlijn op de Champs-Elysées over gereden en mag zich dus voor het tweede jaar op rij de winnaar van de Tour de France noemen. De Sloveen is nog maar 22 jaar, dus in theorie kunnen er nog heel wat gele truien volgen. “Maar daar ga ik nu nog niet over stressen”, aldus de Sloveen.