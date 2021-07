Gilles-Arnaud Bailly (links) verloor de finale in Alken van Alexander Hoogmartens. — © Serge Minten

Alken/Lommel

Gilles-Arnaud Bailly stond zondag in twee finales van het Belgian Circuit. In het met twee sterren gequoteerde toernooi van Lommelse TC schreef de pas 15-jarige Bailly ’s middags zijn eerste eindzege op zijn naam na eenvoudige winst tegen Dries Smits. Later op de dag verloor hij de vijfsterrenfinale bij tenniscentrum Alken van Alexander Hoogmartens: 6-2, 4-6, 1-6.