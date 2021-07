“Iedereen wil drama’s vermijden.” Dat zegt staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) over de meer dan 400 hongerstakende sans-papiers in de Begijnhofkerk en op de campussen van de VUB en de ULB. Hij zegt in een persbericht zondag de situatie op de voet te volgen.