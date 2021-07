Na de zware overstromingen van de afgelopen dagen blijft er niet veel meer over van de camping van de Kortrijkse Grégory Marysse aan de oever van de Ourthe. Net zoals op andere plekken in het oosten van België hield het noodweer lelijk huis in La Roche-en-Ardenne. Hij kan alleen nog puinruimen. “Mensen zijn alles kwijt.”