Na een zege in de tijdrit zaterdag en in de bergetappe over de Ventoux was het dit keer prijs op de Champs-Elysées voor Wout van Aert. De Belgische kampioen mocht na een machtige sprint zijn derde etappezege van deze Tour op zijn conto schrijven. “Dit overtreft al mijn verwachtingen”, glunderde Van Aert.