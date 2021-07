89 bestuurders geflitst

Lanaken/Maasmechelen

89 bestuurders zijn zaterdag geflitst bij controles in Lanaken en Maasmechelen. Eentje reed 62 km/uur sneller dan toegelaten in Lanaken. In totaal werden er twee rijbewijzen meteen ingetrokken.

Daarnaast werden er nog een reeks overtredingen vastgesteld gaande van foutparkeren, gebruik van gsm achter het stuur, het niet dragen van de veiligheidsgordel tot het niet dragen van de juiste kleding voor motorrijders.

Verder werd nog een proces-verbaal opgesteld voor het rijden met een opgefokte bromfiets. mm