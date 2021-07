Bezoek aan Team Belgium

Bericht aan het thuisfront: alles gaat prima met de Belgische olympiërs in Japan. In hun basiskamp in Mito hebben de Japanners het ‘gevangenisregime’ wat versoepeld. Nina Derwael en co mochten zowaar zelfs een wandeling in de tuin maken. Bij hun trainingen zat publiek in de tribunes en de pers kwam even op bezoek. “Leuk, zo zien we ook eens wat daglicht.” Een sfeerimpressie.