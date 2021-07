Voka Limburg: nieuw bedrijventerrein in Lanaken biedt duurzame opportuniteiten

In Lanaken komt er een nieuw watergebonden bedrijventerrein van 11 ha. De Limburgse ministers Demir en Peeters nemen samen met burgemeester Marino Keulen en De Vlaamse Waterweg het voortouw om de industriezone Europark uit te breiden aan de flank van het Albertkanaal. “We zetten met de realisatie van dit nieuwe bedrijventerrein een belangrijke stap richting duurzaam transporteren, hetgeen een opportuniteit is voor de lokale ondernemingen”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

De ontwikkeling van 11 hectaren aan watergebonden bedrijventerreinen aan het Albertkanaal werd gepland in het kader van Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), waarbij lokale ondernemingen de omschakeling van goederentransport naar waterwegtransport kunnen maken. “In het verleden werden in Limburg twee watergebonden bedrijventerreinen geschrapt. Het nieuwe alternatief in Lanaken is een goede zaak en geeft lokale bedrijven extra ruimte, maar deze bijgekomen ruimte weegt nog steeds niet op tegen het verlies van de sites Munsterbos en Zolder-Lummen Zuid”, meent Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Eerder kwam de Vlaamse regering terug op haar fiat over de watergebonden bedrijventerreinen in Munsterbos en Zolder-Lummen Zuid. De ontwikkeling van het nieuwe watergebonden bedrijventerrein in Lanaken was voorzien binnen een termijn van tien tot vijftien jaar. De betrokken partijen hebben echter beslist om er vaart achter te zetten en zijn onderling overeengekomen om het terrein in een snel tempo te realiseren. Het gaat om een gezamenlijke beslissing van de gemeente Lanaken, Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister en voorzitter van het ENA Zuhal Demir (N-VA), en De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de Vlaamse bevaarbare waterwegen.

Een en ander houdt in dat - in de voorbereiding van de eigenlijke terreinontwikkeling (2024) - de aanwezig gaspijpleiding van Air Liquide versneld verlegd zal worden en de leemgronden zullen afgegraven worden in 2023.