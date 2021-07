Heers solidair voor slachtoffers noodweer

“Verschillende inwoners nemen initiatieven en zamelen spullen in, ook wij willen helpen bij deze inzameling”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “Iedereen kan spullen komen afgeven onder het afdak aan de achterkant van het administratief centrum. Dat kan gaan van kleding, handdoeken, lakens, hygiënische producten, kleine elektrische toestellen tot dierenvoeding en -benodigdheden. We vragen wel om geen meubels te brengen, vermits we niet over grote stockageruimtes of magazijnen beschikken.”

Vrijwilligers

Inwoners kunnen hun spullen afleveren op maandag 19 juli van 9 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur en op dinsdag 20 juli van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. De gemeente is nog op zoek naar vrijwilligers om alle spullen te helpen sorteren. Als jij je tijdens deze twee dagen enkele uren kan vrijmaken, neem dan zo snel mogelijk contact op met Sonja Doomen van de dienst Welzijn (0473/30.14.39). Via het Rode Kruis Vlaanderen en Rode Kruis België kan je ook geld doneren om de getroffenen te ondersteunen. Giften kunnen nu gestort worden op het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525.