Grote zomeractie op de markt dinsdag 20 juli

Dinsdag 20 juli is er op de wekelijkse markt in Lanaken-centrum een grote zomeractie.

Bij elke aankoop aan een marktkraam ontvangt de marktbezoeker een deelnemingsformulier waarmee kan meegedongen worden naar één van de drie mooie prijzen die dinsdag 20 juli de deur uitgaan.

De eerste prijs is een geschenkbonnenset ter waarde van 150 euro, de tweede prijs is een tegoedbon voor een overnachting van twee personen - inclusief diner in het Ralf Berendsen Restaurant - in La Butte aux Bois, en de derde prijs bestaat uit drie handige apparaten: een Kitchenaid keukenrobot, een Sodastream en een DAB+ Radio. Alles te samen is de prijzenpot 2.500 euro groot.

Het enige wat de koper moet doen is het deelnemingsbiljet volledig invullen en achterlaten in één van de zomeractie-bussen op het Kerkplein. Ook bij dit initiatief geldt: hoe meer aankopen bij diverse standhouders, hoe groter de winstkans!

De trekking zal om 12 uur plaatsvinden op de markt, nadat er een minuut stilte wordt gehouden voor de slachtoffers van de watersnood waartoe premier Decroo heeft opgeroepen. Winnaars die tijdens de trekking niet aanwezig zijn, worden telefonisch verwittigd. Eddy Vandoren