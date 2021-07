Boris Johnson gaat na felle kritiek toch in quarantaine

De Britse premier Boris Johnson zal dan toch in quarantaine gaan na een hoogrisicocontact. Hij had dit eerst geweigerd omdat hij volledig gevaccineerd is en zou deelnemen aan een proefproject met dagelijkse testen. De premier zou blijven werken maar zou elke dag zelf een test moeten afleggen. Na kritiek gaat hij toch in zelfisolatie.

De Britse premier kwam recent in contact met Sajid Javid, de nieuwbakken minister van volksgezondheid. Die bleek zaterdagavond echter positief te testen op corona. Hij heeft lichte symptomen.

De premier en de minister van financiën Rishi Sunak, die gevaccineerd zijn, lieten zondagmorgen weten dat ze niet in isolatie zouden gaan. Want “ze zouden deelnemen aan een proefproject. Ze zouden dan kunnen blijven werken maar elke dag wel een zelftest moeten afleggen.”

De oppositie was niet te spreken over het gedrag van de premier en beschuldigde hen van een ‘VIP-pasje’ te gebruiken om uit isolatie te blijven. “Terwijl duizenden mensen elke dag via de covid-app het bericht krijgen dat ze in isolatie moeten gaan, doet de premier dat niet. Onbegrijpelijk.”

Het kabinet gaf nog mee dat minstens twintig andere werkinstellingen zoals het openbaar vervoer in Londen dezelfde strategie toepassen maar het kalf was al verdronken. Tegen de middag besloten de premier en de minister om in zelfisolatie te gaan.

(nba)