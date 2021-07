HALLEIN

Het oude stadscentrum van het Oostenrijkse stadje Hallein werd zaterdagavond verwoest door een bergbeek die plots veranderde in een kolkende rivier. Oud-collega Julie Vallé werkt vandaag in Salzburg bij Red Bull en woont in het getroffen stadje. “Het is nu afwachten wat er met de veel grotere rivier Salzach gaat gebeuren die hier ook stroomt.”